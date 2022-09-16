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Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в ШОС

Елизавета Потейчук
11:46 16.09.2022
Российский лидер добавил, что участие Ирана в ШОС позитивно отразится на деятельности объединения.
Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в ШОС
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости
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Российская сторона выступает за то, чтобы Иран как можно скорее вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). С таким заявлением выступил Владимир Путин на саммите ШОС и добавил, что участие Ирана в организации позитивно отразится на деятельности объединения.

«Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом», - отметил президент.

Ранее президент Узбекистана заявил, что Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнера по диалогу ШОС.

Саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.

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