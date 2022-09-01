Опуская «железный занавес»: как в ЕС хотят решить визовый вопрос для россиян
После смерти единственного президента СССР Михаила Горбачева, разрушившего «железный занавес» не прошли сутки, как Европа уже начала вновь его опускать.
Похоже, что расстояние между Москвой и Прагой станет больше. Не в физическом плане, но точно в моральном. Министры иностранных дел Евросоюза 31 августа отменили упрощенный визовый режим с Россией.
«Нам придется обсудить визы для граждан России. Это самая важная тема нашей повестки дня. Мы обсуждали это в широком формате на этой неделе. Разные государства-участники ЕС занимают разные позиции по данному вопросу. Я буду работать за единение по этой теме, за единую позицию», - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Но только вот единства-то как раз и нет. Предложение отмены виз прозвучало от Польши еще в марте. Поначалу его не воспринимали. Однако затем активное меньшинство - Чехия, страны Балтии и Северной Европы - стали все более активно лоббировать эту идею. Собственным примером показывая, что они не хотят больше видеть у себя русских туристов.
Австрия, Швейцария, Венгрия, Франция и Германия, Греция, Кипр и Португалия выступили против тотального запрета на выдачу россиянам виз Евросоюза. В то время как Польша, Чехия, Нидерланды, Эстония, Финляндия, Латвия и Литва - наоборот: выступали за полный отказ.
«Ну, честно говоря, я не думаю, что отмены соглашения об упрощении визового режима достаточно. Это шаг в правильном направлении, но, конечно, не совсем то, о чем просят страны региона, имеющие границу с Белоруссией и Россией», - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.
Подробнее о том, каким теперь будет процесс получения шенгенской визы в Финляндии, Польше, Чехии и Прибалтике, какова будет стоимость и срок оформления визы - в репортаже Олега Лаврова.