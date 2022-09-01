Опуская «железный занавес»: как в ЕС хотят решить визовый вопрос для россиян

За введение отмены выдачи виз гражданам России выступают Польша, Чехия, Нидерланды, Эстония, Финляндия, Латвия и Литва. И наоборот - Австрия, Швейцария, Венгрия, Франция, Германия, Греция, Кипр и Португалия - против введения данного ограничения.

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После смерти единственного президента СССР Михаила Горбачева, разрушившего «железный занавес» не прошли сутки, как Европа уже начала вновь его опускать.

Похоже, что расстояние между Москвой и Прагой станет больше. Не в физическом плане, но точно в моральном. Министры иностранных дел Евросоюза 31 августа отменили упрощенный визовый режим с Россией.

«Нам придется обсудить визы для граждан России. Это самая важная тема нашей повестки дня. Мы обсуждали это в широком формате на этой неделе. Разные государства-участники ЕС занимают разные позиции по данному вопросу. Я буду работать за единение по этой теме, за единую позицию», - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Но только вот единства-то как раз и нет. Предложение отмены виз прозвучало от Польши еще в марте. Поначалу его не воспринимали. Однако затем активное меньшинство - Чехия, страны Балтии и Северной Европы - стали все более активно лоббировать эту идею. Собственным примером показывая, что они не хотят больше видеть у себя русских туристов.

Австрия, Швейцария, Венгрия, Франция и Германия, Греция, Кипр и Португалия выступили против тотального запрета на выдачу россиянам виз Евросоюза. В то время как Польша, Чехия, Нидерланды, Эстония, Финляндия, Латвия и Литва - наоборот: выступали за полный отказ.

«Ну, честно говоря, я не думаю, что отмены соглашения об упрощении визового режима достаточно. Это шаг в правильном направлении, но, конечно, не совсем то, о чем просят страны региона, имеющие границу с Белоруссией и Россией», - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Подробнее о том, каким теперь будет процесс получения шенгенской визы в Финляндии, Польше, Чехии и Прибалтике, какова будет стоимость и срок оформления визы - в репортаже Олега Лаврова.