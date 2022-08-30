В стране и мире Германия заявила о приостановке облегченного визового режима с Россией Германия приостановила действие соглашения об облегчении визового режима с РФ. © Фото: Frank Rumpenhorst, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Германия вышла из соглашения об облегчении визового режима с РФ. О приостановлении действия особого режима выдачи виз россиянам заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит ТАСС. Решение Германии означает, что россиянам придется собирать больше документов для получения визы, увеличатся сроки рассмотрения заявлений, а сами визы подорожают. Напомним, что с 18 августа Эстония запретила россиянам въезд в страну по шенгенским визам, выданным в Эстонии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика