В Чехии выступили за запрет выдачи шенгенских виз россиянам

Представитель комитета по международным делам палаты депутатов Женишек обратил внимание, что данный запрет на выдачу виз должен был быть в числе первых антироссийских санкций.

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В Чехии продолжают выступать против выдачи шенгенских виз для граждан России. Это обосновывается якобы необходимостью безопасности для граждан всего Европейского союза.

Однако при такой риторике отмечается необходимость сохранять право «для нуждающихся в поддержке» россиян на обращение в страны ЕС с просьбой о проживании.

С таким заявлением выступили руководитель комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек. Их слова приводит РИА Новости со ссылкой на Чешское радио.

«В целях безопасности граждан стран Евросоюза, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан России должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране», - сообщает агентство.

Представитель комитета по международным делам Женишек обратил внимание, что данный запрет на выдачу виз должен был быть в числе первых антироссийских санкций. Оба они - Женишек и Фишер - утверждают, что данный запрет поддерживают многие члены обеих палат парламента Чешской Республики.

Ранее сроком до конца марта 2023 года в Чехии была ограничена выдача документов гражданам России и Белоруссии. Указывалось, что исключение составляют гуманитарные случаи.

Накануне в министерстве иностранных дел Португалии заявили, что оно против запрета на въезд в страны Евросоюза гражданам России. Там заявили, что основная цель санкций - не наказывать простых граждан.