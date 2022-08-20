Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для россиян

В офисе португальского МИД отметили, что основная цель санкций - не наказывать простых граждан.

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Внешнеполитическое ведомство Португалии выступило против запрета на въезд в страны Евросоюза гражданам России. В офисе португальского МИД отметили, что основная цель санкций - не наказывать простых граждан.

«Португалия считает, что основная цель режима санкций не должна состоять в том, чтобы наказать российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении по этому вопросу, которое, в конечном итоге, может состояться на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов Евросоюза, как мы всегда делали», - приводится заявление МИД Португалии изданием Eco.

Лиссабон примет участие в заседании 27 стран-членов ЕС, которое состоится 31 августа.

Ранее в газете The Wall Street Journal назвали позором призывы запретить въезд в ЕС россиянам. Указано, что Эстония уже воплощает предложенные идеи о запрете въезда, Финляндия также заявила об этом.

Позднее российский МИД прокомментировал решение Финляндии о сокращении приема заявлений на выдачу виз россиянам. В ведомстве подчеркнули, что это решение «всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами».