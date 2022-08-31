Страны Евросоюза не смогли лишить россиян шенгенских виз

© Фото: imago-images, Globallookpress

Министры иностранных дел из 27 стран Евросоюза на саммите в Праге не одобрили введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Для закрытия границ ЕС для въезда россиян не хватило достаточного количества голосов. Об этом сообщил по итогам переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто .

«Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против», - заявление главы венгенского внешнеполитического ведомства цитирует РИА Новости.

Напомним, что накануне в Праге с поиска компромисса по вопросу выдачи шенгенских виз гражданам России начался неформальный саммит Совета министров иностранных дел ЕС. Прибалтийские государства и Чехия заявили о необходимости ужесточить визовый режим вплоть до полного запрета въезда россиян в страны ЕС, а Германия и Франция заняли более сдержанную позицию.