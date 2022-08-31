В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Страны Евросоюза не смогли лишить россиян шенгенских виз

Ирина Елагина
15:03 31.08.2022
Саммит Евросоюза не согласовал запрет на выдачу виз россиянам.
Страны Евросоюза не смогли лишить россиян шенгенских виз
© Фото: imago-images, Globallookpress
Читайте нас на:

Министры иностранных дел из 27 стран Евросоюза на саммите в Праге не одобрили введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Для закрытия границ ЕС для въезда россиян не хватило достаточного количества голосов. Об этом сообщил по итогам переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто .

«Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против», - заявление главы венгенского внешнеполитического ведомства цитирует РИА Новости.

Напомним, что накануне в Праге с поиска компромисса по вопросу выдачи шенгенских виз гражданам России начался неформальный саммит Совета министров иностранных дел ЕС. Прибалтийские государства и Чехия заявили о необходимости ужесточить визовый режим вплоть до полного запрета въезда россиян в страны ЕС, а Германия и Франция заняли более сдержанную позицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:28 В стране и мире
Видео
«Такого никогда не было»: диктор Шатилова поделилась первыми впечатлениями о Горбачеве
12:45 Армия
МО РФ: за двое суток безуспешных атак уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
12:18 В стране и мире
Видео
Песков назвал Горбачева очень сложной, многогранной и противоречивой личностью
11:00 В стране и мире
Видео
«Надо было наводить порядок в стране»: Руцкой рассказал о главной ошибке Горбачева
10:26 В стране и мире
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по зданию администрации Энергодара
Популярное
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Шойгу поздравил учащихся и работников образовательных учреждений МО с наступающим Днем знаний
Видео
МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены более 1 200 украинских военнослужащих
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.