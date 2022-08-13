В Финляндии придумали, как сократить выдачу туристических виз россиянам

Глава МИД страны предлагает отводить под выдачу виз всего лишь один день.

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В субботу глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предложил механизм сокращения выдачи россиянам туристических виз. По его задумке, можно максимально затормозить процесс, отведя под него один день. Ради этого не потребуется менять законодательство страны.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», - сказал дипломат в интервью финскому телеканалу MTV3.

Ранее в МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы. Кроме того, прозвучали идеи закрыть границу для пассажирских перевозок и разрешить въезжать в страну только родственникам резидентов по веским причинам.

В Москве пообещали предпринять ответные меры в случае отказа Финляндии выдавать россиянам шенгенские визы.