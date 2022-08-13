В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Финляндии придумали, как сократить выдачу туристических виз россиянам

Сергей Лебедев
20:23 13.08.2022
Глава МИД страны предлагает отводить под выдачу виз всего лишь один день.
В Финляндии придумали, как сократить выдачу туристических виз россиянам
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

В субботу глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предложил механизм сокращения выдачи россиянам туристических виз. По его задумке, можно максимально затормозить процесс, отведя под него один день. Ради этого не потребуется менять законодательство страны.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», - сказал дипломат в интервью финскому телеканалу MTV3.

Ранее в МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы. Кроме того, прозвучали идеи закрыть границу для пассажирских перевозок и разрешить въезжать в страну только родственникам резидентов по веским причинам.

В Москве пообещали предпринять ответные меры в случае отказа Финляндии выдавать россиянам шенгенские визы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:45 В стране и мире
В Нью-Йорке арестовали напавшего на Салмана Рушди мужчину
17:51 В стране и мире
ВСУ выпустили по территории возле Запорожской ТЭС девять снарядов
16:55 В стране и мире
Правительство Дании готово обсуждать вопрос о сокращении выдачи виз гражданам России
16:41 В стране и мире
О возможной катастрофе на ЗАЭС предупредили после обстрелов Каховской ГЭС
15:51 В стране и мире
Видео
Момент гибели туристов от горного потока в Китае попал на видео
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.