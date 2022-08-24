Премьер Эстонии назвала российских туристов угрозой
Глава эстонского правительства еще раз призвала официальный Брюссель прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.
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Российские туристы представляют опасность для Эстонии. В этом уверена премьер-министр республики Кая Каллас.
«Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности», - заявила Каллас во время выступления на телеканале Sky News.
По ее словам, сотрудники полиции не могут проверять всех туристов из России, и она еще раз призвала власти ЕС прекратить выдачу россиянам шенгенских виз.
Ранее стало известно, что эстонские власти приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Решение официального Таллина коснется 50 тысяч человек, сообщил тогда министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.