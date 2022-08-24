Премьер Эстонии назвала российских туристов угрозой

© Фото: Владимир Первенцев, РИА Новости

Российские туристы представляют опасность для Эстонии. В этом уверена премьер-министр республики Кая Каллас.

«Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности», - заявила Каллас во время выступления на телеканале Sky News.

По ее словам, сотрудники полиции не могут проверять всех туристов из России, и она еще раз призвала власти ЕС прекратить выдачу россиянам шенгенских виз.

Ранее стало известно, что эстонские власти приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Решение официального Таллина коснется 50 тысяч человек, сообщил тогда министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.