У Турции свой путь: как переговоры Путина и Эрдогана проложили путь к новой картине мира

Турция стала одним из примеров трезвого подхода к отношения с РФ. Имеющихся разногласий с Анкарой никто не отменял, но сейчас это один из наших главных ситуационных партнеров, и договоренности, которые сейчас достигаются между странами переоценить сложно.

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Владимир Путин называет Эрдогана дорогим другом и встречает крепким рукопожатием прямо у дверей сочинского санатория «Русь». Президенты встречались две недели назад в Иране, но ситуация меняется настолько быстро, что возникла необходимость вновь лично обсудить накопившиеся вопросы. Момент важнейший: впервые после начала специальной военной операции в Россию прилетел лидер одной из стран НАТО. У Эрдогана и Путина взаимопонимание по многим вопросам.

Повестка переговоров масштабная. Эрдоган настроен решительно. Анкара, в отличие от Европы, отказываться от выгодных соглашений не собирается. Важнейшие энергетические проекты Турции так или иначе завязаны на Россию. Уже несколько лет успешно действует газопровод «Турецкий поток». После проблем с турбинами «Северного потока-1» и отказа от «Северного потока-2» турецкая ветка стала для Европы последней нитью снабжения.

«Хотел бы отметить, что "Турецкий поток", который мы с вами завершили строить некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И "Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев. Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турцию, но хочу еще раз повторить: и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок», - заявил Путин.

Энергетика вообще один из ключевых пунктов сотрудничества России и Турции. И дело не только в трубопроводе. Последние четыре года Россия строит в Турции АЭС «Аккую» на средиземноморском побережье.

«Очень важно, чтобы строительство в "Аккую" продолжалось без отсрочек, чтобы работы шли по графику. Для нас это имеет важнейшее значение, потому что в будущем 10% всей потребности Турции в энергетике будет обеспечиваться этой АЭС», - заявил Эрдоган.

Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну. 22 июля в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН был подписан пакет документов. Первый меморандум решил вопрос с вывозом украинского зерна. Второй убрал все ограничения на поставки на международный рынок российского продовольствия и удобрений.

«Я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о поставках , бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки. Потому что вопрос стоит для очень многих стран, в особенности для развивающихся стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствия. Для всех этих стран очень важны такие решения», - заявил Путин.

Сохранение партнерских отношений России с Турцией - настоящий раздражитель для Запада. Но Эрдоган думает о том, как еще укрепить торгово-деловые связи с Россией - назло Брюсселю и Вашингтону. О том, что его будут критиковать в европейских столицах, Эрдоган прекрасно знает. Но у Турции свой путь.

«Сегодня мир устремил свои взгляды на Сочи, что в Сочи будут делать, чем они будут заниматься в Сочи, что они будут обсуждать - наверное, пристально следят за нашей встречей. И вслед за нашей встречей, наверное, самый лучший ответ будет направлен этим кругам и этим лицам», - заявил Эрдоган.

Ответ и правда оказался прорывным. Лидеры договорились наращивать взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, расширить использование карт «Мир». Эрдоган предложил Путину устроить его встречу с Зеленским в Турции. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам - теперь Анкара будет частично оплачивать российский газ в рублях.

«Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», - заявил Новак.

Разговор лидеров продлился четыре часа. В Сочи турецкий лидер прилетел в сопровождении министров иностранных дел, обороны, энергетики, торговли, а также главы разведки. Из состава российской делегации журналисты заметили главу Чечни Рамзана Кадырова. Уже по перечислению ясно: президенты говорили на все темы, интересующие две страны. Между тем значительная часть переговоров Путина и Эрдогана прошла в закрытом режиме – тет-а-тет. Владимир Путин лично проводил высокого турецкого гостя до машины. Днем позже Эрдоган открыл новые детали достигнутых договоренностей. Турция и Россия намерены вывести двустороннюю торговлю на показатель в 100 миллиардов долларов в год.

«Мы подтвердили нашу цель - довести товарооборот между двумя странами до 100 миллиардов долларов. Для ее достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство», - заявил Эрдоган.

Если товарооборот между Россией и Турцией достигнет 100 миллиардов в год, это сделает Анкару вторым по значимости экономическим партнером после Китая, оставив далеко позади США и страны Европы. Читатели турецкого издания Haber7 назвали достигнутые в Сочи договоренности, особенно о переходе на расчеты в рублях и лирах, отличной сделкой, способной положить конец господству доллара и евро.

«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», - пишут читатели.

От умения находить общий язык сейчас многое значит. Благодаря этому две недели назад в Стамбуле удалось договориться о механизмах вывоза зерна из портов Украины и этот безопасный коридор уже работает. Первое судно с кукурузой, вышедшее из Одессы после подписания документов, досмотрели инспекторы из России, Турции, Украины и ООН. Оно уже отправилось дальше в Ливан. Этот результат в Европе уже назвали большим прорывом. Впрочем, тема украинского зерна на Западе явно необосновано раздута. Украина, конечно, входит в десятку мировых экспортеров зерна, но не играет ключевой роли. Другое дело – экспортный потенциал России.

Уборочная кампания приближается к экватору. По прогнозу Минсельхоза, в 2022 году урожай зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Этого хватит, чтобы не только удовлетворить потребности страны, но и увеличить экспортные доходы России.

А вот остальному миру повезло меньше. В США и Европе засуха, в Австралии наводнения, в Индии тоже плохая погода. И цены на пшеницу вновь пойдут вверх, что отразится не только на экономике, но и на геополитике. А потому главная цель России - успокоить продовольственные рынки. Москва не отказывается сотрудничать, не чинит препятствия, мы за компромиссы. Многие страны это понимают. И уже очевидно, что попытка международной изоляции России с треском провалилась. На это обращает внимание американское агентство Bloomberg.

«Как вы знаете, политика изоляции оказалась неэффективной. И это тот аргумент, который я собираюсь привести сегодня. Я бы даже сказал, что Россия выигрывает из-за этой политики экономической изоляции. В этом году доходы России от энергетики удвоились. У них очень сильная фискальная позиция. Они могут потратить все деньги, которые у них есть. У них много зерна, они могут делать много вещей, и у них много ресурсов. И что ж, я думаю, что они неплохо справляются. И, наоборот, в других странах все чувствуют себя ущемленными. Особенно в Европе у нас растет инфляция, падает уровень жизни и промышленная база многих европейских стран построена, и особенно в Германии, построена на дешевой энергии из России. А без энергии все разрушится», - считает американский экономист Джонас Шенде.

Если бы мир ограничивался странами НАТО, то заветная цель - изоляция России - уже бы исполнилась. Но мир это больше чем страны Альянса. Попытки США и европейских стран помешать России укреплять контакты с незападными странами не дали эффекта. Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть и не присоединяются к санкциям. Саудовская Аравия нарастит добычу черного золота только через пять лет, а не сейчас, как того требовал Джо Байден. Россия укрепляет свои позиции и строит мосты. За последние месяцы Владимир Путин и Сергей Лавров объехали почти полмира. Индия, Китай, страны Персидского залива, Турция, Иран, Африка, Камбоджа.

Об окончании эпохи сотрудничества на условиях Запада, о создании многополярного мира - в репортаже Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».