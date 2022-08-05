В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана

В ходе встречи будут обсуждаться ситуация на Украине и вопросы сотрудничества России и Турции.

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В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры проходят в гостинице «Русь».

Президенты обсудят ситуацию на Украине, операцию по вывозу зерна из украинских портов, сирийской урегулирование, а также вопросы экономического и военно-технического сотрудничества.

Ранее, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.