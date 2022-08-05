Путин поблагодарил Эрдогана за участие в решении вопроса с украинским зерном

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи выразил слова благодарности турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за оказание помощи в решении вопроса с вывозом зерна из украинских портов. Также президент РФ поблагодарил коллегу за помощь в обеспечении поставок российского продовольствия.

«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», - заявил Путин.

Ранее, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.