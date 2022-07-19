Большая тройка: о чем Путин говорил в ходе двусторонних встреч с лидерами Турции и Ирана

С минуты на минуту в столице Ирана начнутся трехсторонние переговоры президентов. Но перед этим Путину удалось обсудить с коллегами и другие важные вопросы.

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Для Владимира Путина визит в Тегеран это третья зарубежная поездка с начала спецоперации на Украине. На фоне санкций против России сотрудничество с Ираном, который находится под ними вот уже более сорока лет, выходит на совершенно новый стратегический уровень.

В день визита Владимира Путина иранская биржа запустила торги парой риал/рубль. А «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания подписали меморандум о сотрудничестве.

По сообщениям иранских агентств, «Газпром» вложит в разработку шести нефтяных месторождений Северный Парс и в районе острова Киш 10 миллиардов долларов. Еще один проект оценивают почти в полтора раза больше. Россия Иран договорились о совместном строительстве газопроводов и системы по сжижению и транспортировке газа.

«Мне очень приятно быть сегодня на гостеприимной иранской земле у наших друзей. У нас действительно отношения развиваются хорошими темпами. Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта», - заявил Путин.

Владимир Путин и Ибрахим Раиси в последний раз виделись совсем недавно - в конце июня на саммите «Каспийской пятерки» в Ашхабаде. В начале года президент Ирана приезжал в Москву. Формальный повод для встречи сегодня - ситуация в Сирии.

«У нас есть хороший, большой опыт в том, что касается сирийского направления. Я думаю, что наш регион от этого опыта, от нашего сотрудничества стал безопаснее. Другие страны только претендуют на то, что они борются с терроризмом, но наши отношения и наше сотрудничество, что касается борьбы с терроризмом, доказало, что мы можем достичь тех целей, которые мы поставили перед собой», - заявил Раиси.

Кого имеет ввиду иранский лидер, догадаться нетрудно. Уже давно всем известно про «особые» отношения Ирана с США. В свое время именно Россия была одним из инициаторов подписания ядерной сделки с Ираном. Но тогда о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий объявил Дональд Трамп.

На северо-востоке Сирии США продолжают поддерживать сепаратизм и поставлять оружие курдам. В результате, чтобы пресечь исходящую с территории Сирии угрозу, Турция объявляет о начале там уже третьей по счету военной операции. Против этого на встрече с президентом Турции уже выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Сегодня с ним встретился и Владимир Путин.

Но, пожалуй, больше всего внимания журналистов со всего мира сегодня приковано к переговорам Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер неоднократно приглашал президента России в Турцию с визитом. Но в итоге удобной для всех страной переговоров был выбран Иран. С Эрдоганом Путин обсудил ситуацию с вывозом украинского зерна.

«Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то что есть, уже хорошо», - заявил Путин.

Турция взяла на себя роль посредника в урегулировании отношений России и Украины. Делегации этих стран встретились еще в марте в Стамбуле. Но после этого процесс заглох - из-за того, что Киев постоянно менял позицию, а потом и вовсе отказался от переговоров.

«Сегодня мы с вами поделимся очень большой, обширной повесткой дня. Я верю, что в рамках этой посреднической миссии также роль России конструктивно продолжается и будет продолжаться. В ходе последних стамбульских переговоров позиция, которую занимала российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно, результат который мы получим после этих переговоров несомненно будет обсуждаться во всем мире

Россия, Турция и Иран - участники «астанинского формата» по урегулированию ситуации в Сирии. Лидеры этих стран уже этим вечером проведут первую за два года очную встречу.