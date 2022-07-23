Вывоз зерна и стабилизация цен: как Шойгу разъяснил содержание сделки по экспорту зерна между РФ, ООН и Турцией

Несмотря на обвинения в препятствовании вывоза украинского зерна, Россия еще два месяца назад создала морской гуманитарный коридор. Проблема состояла в отказе Украины разминировать порты.

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Разблокирование поставок российской сельхозпродукции и удобрений, вывод их на мировой рынок, а также содействие в вывозе украинского зерна - суть договоренностей, достигнутых при участии министра обороны России Сергея Шойгу в Стамбуле. Главы Минобороны РФ и Турции, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписывают документ, который был бы невозможен без ранее взятых на себя международными посредниками обязательств.

«Речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции и удобрениям из российских портов, о чем мы сегодня, собственно, говорили с господином Гутеришем, и о чем был также подписан со стороны генсека ООН соответствующий документ. Причем обращаю ваше внимание, что он был подписан первым. После этого была прямая увязка с тем, чтобы появился следующий документ, который подписали только что на ваших глазах», - сказал Шойгу.

Аналогичную процедуру совершает и украинская сторона. От Украины на переговоры прибыл министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Делается все для того, чтобы из украинских портов могли быть вывезены также продукция сельскохозяйственного назначения. В основном речь идет о зерне. Он предполагает создание в Стамбуле совместной группы, которая будет осуществлять всю координацию и контроль за прохождением судов как в одну сторону, так и в другую. Нас, естественно, интересовало, чтобы была зафиксированная возможность досмотра судов, идущих в украинские порты, дабы избежать завоза туда вооружения, военной техники, которая бы позволила продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», - добавил глава Минобороны.

Несмотря на обвинения в препятствовании вывоза украинского зерна, Россия еще два месяца назад создала морской гуманитарный коридор. Проблема состояла в отказе Украины разминировать порты. Теперь вся ответственность за безопасный проход судов в ее территориальных водах будет лежать исключительно на представителях официального Киева, причем данный факт подтвердили и в ООН.

«Россия взяла на себя те обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Мы не будем пользоваться тем, что в данном случае порты будут разминированы и открыты. Мы взяли на себя это обязательство. Более того, там обозначена совершенно конкретная дата. Точнее срок, за который все это будет сделано», - подчеркнул Шойгу.

Соглашение было подписано в присутствии президента Турции, который взял на себя организацию переговоров. Достигнуть договоренности удалось всего спустя несколько дней после того, как с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом впервые за год лично встретился президент России Владимир Путин. Символично, что местом подписания соглашения был выбран Дворец Долмабахче, а именно бывшая резиденция Ататюрка.

Переговорный процесс с участием военных начался еще в июне, когда состоялся визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкару. Однако добиться прогресса удалось лишь на прошлой неделе, когда предложения России поддержали.

«Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей. Подписание меморандума «Россия - ООН» лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки», - говорит Лавров.

Причиной такой задержки глава МИД РФ назвал саботаж Киевом изначально предложенного Гутерришем пакетного характера соглашения. В отдельном документе, подписанном Россией и ООН, подчеркивается, что санкции не относятся к продовольствию и удобрениям, а также необходимость добиться исключений в сфере финансов, страхования и логистики.

Более того, Сергей Шойгу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Российская сторона заявила о необходимости соблюдения там режима прекращения огня, а Турция, в свою очередь, заявляла о планах начать на севере Сирии операцию против курдов.

Ситуацию на Украине, а также на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии Сергей Шойгу обсудил и со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Министр обороны России заявил о необходимости соблюдения там режима прекращения огня - Турция заявляла о планах начать на севере Сирии операцию против курдов. Кроме этого, Шойгу обратил внимание Акара на продолжающееся там - в нарушение норм международного права - незаконное пребывание США, которые на развернутых в Сирии американских базах занимаются подготовкой террористов и контролируют нефтяные месторождения, используя их в собственных корыстных целях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.