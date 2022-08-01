В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы

Ранее, 22 июля, Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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В российском Минобороны сообщили подробности выхода из порта Одессы первого судна с грузом зерна в рамках подписанных в Стамбуле документов о вывозе украинской сельхозпродукции из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции. Судно «Разони» с грузом кукурузы направится по морскому коридору в Стамбул.

«На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа 2022 г. Морской коридор, по которому движется судно "Разони", проходит в северо-западной части Черного моря. Управление гуманитарной операцией по выходу первого судна с сельскохозяйственной продукцией было спланировано при активном участии российских офицеров, входящих в состав Совместного координационного центра в Стамбуле», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов