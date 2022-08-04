«Газпром» заявил, что антироссийские санкции мешают решить ситуацию с ремонтом турбины Siemens

Санкции против России блокируют поставку отремонтированной турбины и ставят под угрозу подачу газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток".

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Санкционный режим и незаконное привлечение к транспортировке турбины канадской фирмы, не являющейся стороной по контракту с "Газпромом", стали причинами, которые делают невозможной поставку газотурбинных двигателей Siemens для "Северного потока". Такое заявление " Газпром" распространил через свой Telеrgram-канал.

По данным "Газпрома", Канада из-за санкций без согласия «Газпрома» после ремонта отправила двигатель №073 в Германию и выдала документы на вывоз турбины фирме Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту. Поэтому в случае отправки турбины в Россию есть опасность, что Канада посчитает это нарушением, что может привести к отзыву разрешения на транспортировку и невозможности ремонта других двигателей.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают невозможной поставку двигателя №073 на КС «Портовая», обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток", - отмечено в сообщении компании.

Сейчас на компрессорной станции "Портовая" "Северного потока" работает всего один из шести газоперекачивающих агрегатов, что приводит к сокращению поставок газа в страны ЕС.