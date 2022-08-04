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Уничтоженный пожаром склад OZON в Истре сняли с коптера

Алексей Курильченко
18:00 04.08.2022
На месте пожара все еще работают несколько пожарных машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Последствия пожара на складе маркетплейса OZON в подмосковной Истре сняли с коптера. На кадрах видно практически полностью обрушившуюся крышу здания.

Также можно увидеть несколько пожарных машин, которые остались на месте масштабного пожара. На данный момент спасатели проводят проливку того, что осталось от склада.

Напомним, пожар на складе произошел 3 августа. Из здания склада эвакуировали тысячу человек. Площадь возгорания достигла 55 тысяч «квадратов». Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.

После ликвидации пожара выяснилось, что часть здания обрушилась. Следственный комитет России озвучил возможные версии причины возгорания. Среди них короткое замыкание и нарушение техники безопасности при сварочных работах.

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