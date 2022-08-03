Площадь обрушения на складе Ozon в Подмосковье составила 22 тысячи «квадратов»
Огонь охватил более 55 тысяч квадратных метров пространства склада Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья 3 августа.
Из-за пожара на территории одного из крупнейших складов Ozon в России произошло обрушение конструкций на площади порядка 22 тысяч квадратных метров. Оперативными данными о масштабном пожаре в Подмосковье поделилась с ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Масштабы бедствия впечатляют: распространение огня не могли остановить несколько часов, хотя на борьбу с огненной стихией были брошены десятки экипажей службы пожаротушения и авиация МЧС.
Информация о пострадавших постоянно обновляется. Известно, как минимум об одном погибшем и 13 травмированных в результате пожара. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей.