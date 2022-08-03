Площадь пожара на складе OZON в Истре выросла до 50 тысяч «квадратов»

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Площадь пожара на складе OZON в подмосковной Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в российском МЧС.

«По уточненной информации, площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров», - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Также для тушения был приведен в боевую готовность вертолет Ми-8. Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.

Ранее из здания эвакуировали тысячу человек. В настоящее время, по данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Причины возгорания выясняются.