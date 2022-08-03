В стране и мире На складе в Истринском районе Подмосковья случился пожар Игнат Далакян Согласно сообщению МЧС РФ, площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров, из здания эвакуировались 1 000 человек. © Видео: 360 © Фото: bmipk, ВКонтакте Читайте нас на: На складе в селе Петровское Истринского района произошел пожар. Об этом заявили в пресс-службе областного ГУ МЧС России. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство, сообщение о возгорании поступило в 12.30. Согласно сообщению, площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров, из здания эвакуировались 1 000 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика