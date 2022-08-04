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СК РФ назвал версии причины пожара на складе OZON в Истре

Алексей Курильченко
14:21 04.08.2022
Среди возможных версий - короткое замыкание и нарушение техники безопасности при сварочных работах.
СК РФ назвал версии причины пожара на складе OZON в Истре
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет России озвучил возможные версии причин пожара на складе в подмосковной Истре. Всего рассматривается несколько вариантов.

«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», - сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.

На данный момент следователи назначили пожарно-техническую, оценочную и компьютерно-техническую экспертизы. Проведено более 30 допросов.

Напомним, пожар на складе произошел 3 августа. Из здания склада эвакуировали тысячу человек. Площадь возгорания достигла 55 тысяч «квадратов». Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн. После ликвидации пожара выяснилось, что часть здания обрушилась.

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