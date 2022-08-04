СК РФ назвал версии причины пожара на складе OZON в Истре
Следственный комитет России озвучил возможные версии причин пожара на складе в подмосковной Истре. Всего рассматривается несколько вариантов.
«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», - сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
На данный момент следователи назначили пожарно-техническую, оценочную и компьютерно-техническую экспертизы. Проведено более 30 допросов.
Напомним, пожар на складе произошел 3 августа. Из здания склада эвакуировали тысячу человек. Площадь возгорания достигла 55 тысяч «квадратов». Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн. После ликвидации пожара выяснилось, что часть здания обрушилась.