МЧС: склад OZON в Подмосковье горит на площади 55 тысяч «квадратов»

В ближайшее время пожар может быть локализован, сообщил глава подмосковного главка МЧС.

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Руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин сообщил, что площадь пожара на складе OZON в Истринском районе достигла 55 тысяч квадратных метров. Он добавил, что в ближайшее время пожар может быть локализован, и угроза распространения огня может быть снята.

«Возгорание по площади составляет 55 тысяч квадратных метров», - цитирует РИА Новости слова Полетыкина.

Ранее площадь возгорания составляла 50 тысяч «квадратов». Кроме того, «Звезде» в Истринской больнице рассказали о состоянии пострадавших из-за пожара на складе OZON. Состояние пострадавших в настоящее время оценивается как удовлетворительное.