«Борьба должна быть бескомпромиссной»: о чем говорил Шойгу на I Международном антифашистском конгрессе

Речь министра обороны была достаточно жесткой - и не только в связи событиями, происходящими на Украине, но и со сносом памятников в Прибалтике и попытках переписать историю Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной. Об этом заявил Сергей Шойгу на открытии первого Международного антифашистского конгресса, который проходит в рамках форума «Армия-2022». Отдельно в своей речи министр обороны затронул тему Украины, где на практике уже многие годы воплощают идеологию национализма.

Речь министра была достаточно жесткой - и не только в связи событиями, происходящими на Украине, но и со сносом памятников в Прибалтике и попытках переписать историю Великой Отечественной войны. Символично, что в первых рядах отвели место для ветеранов, а свою речь Сергей Шойгу начал с предпосылок возникновения фашизма, который в 30-х годах прошлого века оказался на волне популярности во многих европейских странах.

«Приход национал-социалистов к власти был обусловлен их финансированием международным капиталом. Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв», - заявил Шойгу.

Министр напомнил, что именно Советский Союз понес наибольшие во Второй Мировой войне. Ее жертвами стали 27 миллионов советских граждан - каждый второй мирный житель. Шойгу назвал это прямым следствием политики нацистов по истреблению целых народов.

«Главные военные преступники понесли заслуженное наказание. На скамье подсудимых Международного военного трибунала в Нюрнберге оказалась вся правящая верхушка Третьего рейха. Вместе с тем фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами», - заявил Шойгу.

В качестве примеров таких плохо усвоенных уроков Второй Мировой войны Сергей Шойгу назвал бомбардировки в Югославии, войны в Ираке, Афганистане и Ливии, а также «взращивание террористических структур в Сирии». Ответственность за это министр обороны возложил на страны НАТО и, в первую очередь, США. Отдельно Сергей Шойгу коснулся темы Украины.

«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов... После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали все для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - все, что связано с нашей страной... На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО», - заявил Шойгу.

Такие действия создали неизбежную угрозу для России. Именно поэтому единственно верным решением стало проведение специальной военной операции по защите республик Донбасса.

«Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России. На этом фоне в феврале Верховный Главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», - заявил Шойгу.

В первые дни спецоперации военнослужащим российской армии стало очевидно - ВСУ и нацбатальоны применяют ту же бесчеловечную тактику, которую использовали солдаты нацистской Германии.

«Солдаты ВСУ и нацбатальоны прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на "земле" и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не осталось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», - заявил Шойгу.

Также на форуме министр озвучил и меры по борьбе с фальсификацией истории. Продолжают публиковаться рассекреченные документы, проводятся памятные и воспитательные мероприятия.

«Министерство обороны Российской Федерации проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией истории. Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодежи... По решению президента Российской Федерации при Министерстве обороны учрежден Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах. 22 августа, в День государственного флага, на Северном флоте стартует первая масштабная морская тематическая акция "Сила в правде". Помимо этого, мы продолжаем публиковать рассекреченные документы из архивов Минобороны», - заявил Шойгу.

В конце министр выразил надежду, что Международный антифашистский конгресс станет тем мероприятием, которое позволит защитить мир от возрождающегося на Западе зла.

«Попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто освобождал мир от этого очевидного и юридически установленного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей. Уверен, что Международный антифашистский конгресс станет важным шагом на пути объединения усилий разных стран в устранении этой радикальной идеологии», - заявил Шойгу.

Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал 1-й Международный антифашистский конгресс. Мероприятие направлено на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.

В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов