В подмосковном «Патриоте» начал работу I Международный антифашистский конгресс
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал первый Международный антифашистский конгресс. Об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении говорится, что в его работе примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, историки, ветераны ВОВ, деятели культуры и военные делегации дружественных России стран.
Российское оборонное ведомство заявляет, что конгресс будет платформой для отстаивания исторической правды о том, что именно СССР внес решающий вклад в разгром нацистов в годы Второй мировой войны. Также предназначением конгресса заявлено противодействие распространению нацистской идеологии.
Ранее в ЦА МО РФ рассказали о попытке украинских националистов уйти под крыло США и Англии в годы Великой Отечественной войны.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов