Российское оборонное ведомство заявляет, что конгресс будет платформой для отстаивания исторической правды о том, что именно СССР внес решающий вклад в разгром нацистов в годы Второй мировой войны.

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В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал первый Международный антифашистский конгресс. Об этом сообщает Минобороны России.

В сообщении говорится, что в его работе примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, историки, ветераны ВОВ, деятели культуры и военные делегации дружественных России стран.

Российское оборонное ведомство заявляет, что конгресс будет платформой для отстаивания исторической правды о том, что именно СССР внес решающий вклад в разгром нацистов в годы Второй мировой войны. Также предназначением конгресса заявлено противодействие распространению нацистской идеологии.

Ранее в ЦА МО РФ рассказали о попытке украинских националистов уйти под крыло США и Англии в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов