Шойгу: решение о проведении спецоперации было принято из-за неприемлемых угроз безопасности РФ

Министр обороны РФ заявил, что киевский режим совершал преступления против жителей Донбасса, а в это же время Украина взяла курс на вступление в НАТО.

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Действия киевского режима создавали для России неприемлемую угрозу - именно поэтому было принято единственно верное решение о проведении специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии первого Международного антифашистского конгресса.

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России. На этом фоне в феврале Верховный Главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», - заявил Шойгу.

Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал 1-й Международный антифашистский конгресс. Мероприятие направлено на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.

В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов