Шойгу: Киев официально объявил себя наследником кровавых украинских националистов
Киевские власти официально объявили себя наследниками украинских националистов, зверствовавших в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии первого Международного антифашистского конгресса.
«Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дел кровавых украинских националистов. Верховная Рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость», - заявил Шойгу.
Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал 1-й Международный антифашистский конгресс. Мероприятие направлено на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.
В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны.
*ОУН, УПА - организация запрещена на территории РФ
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов