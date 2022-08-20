Армия Международный антифашистский конгресс Шойгу: Киев официально объявил себя наследником кровавых украинских националистов Министр обороны РФ отметил, что боевики ОУН-УПА* признаны Верховной Радой бойцами за независимость Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Киевские власти официально объявили себя наследниками украинских националистов, зверствовавших в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии первого Международного антифашистского конгресса. «Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дел кровавых украинских националистов. Верховная Рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость», - заявил Шойгу. Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал 1-й Международный антифашистский конгресс. Мероприятие направлено на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны. *ОУН, УПА - организация запрещена на территории РФ Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика