Армия МВТФ Армия-2022 Международный антифашистский конгресс Шойгу заявил о необходимости тотальной борьбы с проявлениями нацизма Министр выразил уверенность, что Международный антифашистский конгресс станет важным шагом в процессе объединения усилий стран мира в уничтожении нацистской идеологии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости тотальной борьбы с проявлениями нацизма. Он сделал это на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса. «Попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто освобождал мир от этого очевидного и юридически установленного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей», - сказал Шойгу. Министр выразил уверенность, что Международный антифашистский конгресс станет важным шагом в процессе объединения усилий стран мира в уничтожении нацистской идеологии. Ранее Сергей Шойгу констатировал использование Украиной в боевых действиях тактики немецких нацистов. Тем временем в Центральном архиве Минобороны России рассказали о попытке украинских националистов уйти под крыло США в годы Великой Отечественной войны. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика