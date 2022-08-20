Шойгу отметил многоплановую работу МО РФ по борьбе с фальсификацией истории

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил многоплановую работу российского оборонного ведомства по борьбе с фальсификацией истории.

«Министерство обороны Российской Федерации проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией истории. Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодежи. Стремимся прививать подрастающему поколению уважение к истории родной страны, ее многонациональной культуре и традициям, укрепляем единство армии и народа», - сказал министр обороны России на открытии первого Международного антифашистского конгресса.

Сергей Шойгу добавил, что по решению российского президента при Министерстве обороны учрежден Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.

Напомним, что сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал I Международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.

В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов