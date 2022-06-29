Лидеры НАТО пригласили в альянс Финляндию и Швецию

В альянсе отметили, что безопасность североевропейских стран «имеет первостепенное значение для НАТО».

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Лидеры стран НАТО на саммите, который проходит в Мадриде, приняли решение о приглашении Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического блока. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня лидеры НАТО приняли историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО», - передает его слова ТАСС.

В организации отметили, что безопасность скандинавских стран «имеет первостепенное значение для НАТО». Кроме того, участники встречи подчеркнули, что присоединение Финляндии и Швеции сделает «НАТО сильнее, а евроатлантический регион - безопаснее».

Также стало известно, что лидеры Североатлантического альянса назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности блока. В прошлой стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 году, РФ была названа стратегическим партнером.