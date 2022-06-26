Bloomberg: страны G7 готовятся заявить о бессрочной поддержке Украины

Также страны объединения планируют поддерживать Киев за счет доходов от тарифов.

© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Страны «Большой семерки» планируют объявить о бессрочной поддержке Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновик соответствующего документа.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - цитирует агентство текст черновика.

Журналист агентства отмечает, что данная формулировка выбрана на случай, если боевые действия на Украине затянутся. В документе отмечается, что страны «Семерки» могут использовать для поддержки Киева доходы от тарифов.

Ранее стало известно, что лидеры «Большой семерки» ведут «очень конструктивную» дискуссию о возможном ограничении импорта нефти из России. По данным СМИ, в качестве одной из мер называется установление предельных цен на российскую нефть.