Столтенберг рассказал о новой модели размещения сил НАТО у границ с Россией

По его словам, нововведения, в частности, предусматривают больше сил в повышенной боеготовности.

© Фото: Andreas Gora, KeystonePressAgency, globallookpress

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл детали разрабатываемой новой модели обороны, которая также будет применяться у границ с Россией.

Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса выразил надежду на то, что модель размещения сил и вооружений будет утверждена на саммите в Мадриде 28-30 июня. Генсек подчеркнул, что «модель размещения сил» состоит из ряда элементов.

«Она касается, в частности, сухопутного компонента сил НАТО на восточном фланге альянса. Первое - это усиление предварительного позиционирования», - уточнил Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, второй элемент - это «усиление боевых групп, в том числе с командными возможностями, что необходимо для быстрой организации подкрепления».

Другим важным элементом, по его мнению, является предварительное размещение оружия и техники. Столтенберг заявил, что «новая модель», в частности, предусматривает больше сил в повышенной боеготовности.

Во вторник, 14 июня, Столтенберг анонсировал встречу в Брюсселе по поставкам тяжелого вооружения Украине. По его словам, страны альянса и партнеры уже поставляют тяжелое вооружение Украине, однако у страны его «должно быть больше».