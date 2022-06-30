«Думаю, было бы отвратительное зрелище»: Путин оценил шутку лидеров G7 о раздевании для фото

Идею раздеться для общей фотографии лидеры «Большой семерки» обсуждали во время одного из обедов в ходе саммита в Германии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chigi Palace Press Office, Filip, Global look Press

Президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал обсуждение лидерами «Большой семерки» его фотографий и их стремление раздеться, назвав это отвратительным зрелищем. Об этом глава государства заявил журналистам по итогам Каспийского саммита в Ашхабаде.

«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», - сказал Путин.

Он вспомнил слова великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который уверял, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.

«Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», - добавил Путин.

Саммит стран «Большой семерки» проходил с 26 по 28 июня в Германии. Как сообщили СМИ, за одним из обедов его участники рассуждали, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского президента.