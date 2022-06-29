Столтенберг: в НАТО готовились к противостоянию с Россией с 2014 года

При этом тогда РФ была указана стратегической концепции блока, как партер.

© Фото: Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс с 2014 года готовился к противостоянию с Россией. Все это происходило при том факте, что РФ была указана в действовавшей на тот момент стратегической концепции блока, как партер.

Теперь же Россию в ходе саммита, проходящего в Мадриде, назвали самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. В связи с этим НАТО планирует усилиться в восточной Европе.

Американский лидер уже сообщил о намерении создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов США. Джо Байден добавил, что страны НАТО должны усилить оперативную совместимость на всем восточном фланге и активизировать ротационное развертывание войск в Балтийском регионе.