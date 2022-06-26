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Лидеры G7 во время переговоров попытались сделать фотосессию «лучше Путина»

Игнат Далакян
20:32 26.06.2022
Разговор между лидерами «Большой семерки» произошел во время круглого стола, где политики вспомнили знаменитую фотосессию российского президента.
Лидеры G7 во время переговоров попытались сделать фотосессию «лучше Путина»
© Фото: Chigi Palace Press Office Filip Globallookpress
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Лидеры «Большой семерки» на саммите G7 вспоминали президента Российской Федерации Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.

Разговор между лидерами «Большой семерки» произошел во время круглого стола, когда они должны были позировать несколько минут журналистам, прежде чем попросить их удалиться. При этом политики вспомнили знаменитую фотосессию Владимира Путина, когда президент РФ прокатился верхом на лошади с обнаженным торсом, демонстрируя отличную физическую форму.

«Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?» - передает РИА Новости слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со ссылкой на иностранные СМИ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться.

Саммит G7 под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. На встречу на высшем уровне приглашены: лидеры Сенегала, ЮАР, Индии, Аргентины и Индонезии. Сообщается,что во встрече примет участие по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее агентство Reuters сообщило, что лидеры «Большой семерки» ведут «очень конструктивную» дискуссию о возможном ограничении импорта нефти из Российской Федерации. Отмечается, что для установления предельных цен на нефть из России требуется поддержка таких крупных импортеров, как Китай и Индия.

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