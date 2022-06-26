В шаге от освобождения: в противостоянии с ВСУ в ЛНР настал переломный момент

За неделю Народная милиция ЛНР взяла в окружение крупную группировку ВСУ - масштабное наступление теперь стало вопросом времени.

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В боевых действиях на севере Донбасса наступает кульминация. В Донецкой и Луганской республиках нашими войсками были созданы несколько тактических котлов и один из них - Горское-Золотое - уже зачищен.

Последние несколько месяцев тяжелая украинская артиллерия била по городам Донбасса из укрепрайона. Здесь были уничтожены и взяты в плен порядка двух тысяч боевиков ВСУ, около сотни националистов из батальона «Айдар»* и столько же иностранных наемников.

«Они прятались за мирными и держали их в качестве живого щита. Но мы аккуратно, не вредя мирным жителям, все сделали чисто и село теперь под нашим контролем. Мы взяли пленных - они переоделись в гражданских и хотели сбежать. Они из ВСУ», - рассказал заместитель командира роты спецназа полка им. А. Кадырова, позывной «Байсангур».

Сейчас Горское и Золотое уже под контролем наших войск, в поселках завершается зачистка остатков националистов. Об этом в конце недели сообщило министерство обороны России. Также, впервые за время спецоперации, были названы имена командующих группировками российских войск, проводящих успешное наступление.

«Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в "Горском котле". Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Меньше суток понадобилось, чтобы взять под контроль Горское и Золотое, буквально за несколько дней оказавшиеся в плотном кольце окружения наших войск. Разрозненным группам националистов, бежавшим сюда из окрестностей, не дали времени передохнуть и перегруппироваться.

Переломным моментом этой операции стал стремительный штурм и захват контроля над поселком Катериновка - по сути эта деревня стала крышкой котла Горское-Золотое. Здесь у боевиков оставался призрачный шанс уйти. Айдаровцы* и иностранные наемники попытались бежать, но так и не смогли вырваться из плотного кольца наших Вооруженных сил.

В Катериновке националисты действовали трусливо и цинично по отношению к своим же бойцам. Хваленые западные наемники и нацбаты с началом штурма первыми бежали в сторону Горского, держать позиции оставили тероборону, а затем открыли артиллерийский огонь по деревне, в том числе и по своим позициям.

К такому активному наступлению наших войск боевики оказались не готовы - и это не удивительно: украинское командование до сих пор не признает попадания своих военнослужащих и наемников в окружение и отдает им недвусмысленные приказы - держать заведомо проигрышные позиции до конца. И оборонять эти позиции им предписывалось, прикрываясь местными жителями.

Тактика ВСУ в Горском не отличалась от той, что они использовали и в других городах Донбасса. Здесь на территории спецшколы в подвалах укрывались от обстрелов жители города. Националисты, зная об этом, устроили здесь свои огневые позиции.

«Все поразрушали они (ВСУ - прим.ред.). Минометы постоянно лупили по нам. Отстрелялись, говорят нам: "Мы хорошие, это те стреляют". Но мы то все понимали, минометы близко тут стояли - за Карбонитским мостом - и лупили оттуда. Каждые 10 минут - новый взрыв. У людей нервы на пределе - из подвалов не вылезали. Так что спасибо, что пришли и освободили нас», - рассказал Владимир Комаров, житель Горского.

В агломерации Горское-Золотое сдались уже более 800 украинских военнослужащих, разрозненные остатки пытались бежать в сторону Лисичанска через свои же минные поля, где и были уничтожены. Те счастливчики, кому удалось успеть сложить оружие и сдаться в плен рассказывают- украинские офицеры оставили их на произвол судьбы

«Командование бросило нас без связи… мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться, рации не работают, не знаем что нам делать и какие позиции занимать. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было», - рассказал пленный боец ВСУ.

А севернее наши войска заканчивают блокирование Лисичанска. Вокруг города за последнюю неделю были взяты под контроль все основные населенные пункты и важнейшая для снабжения лисичанской группировки ВСУ трасса. Сейчас бои идут уже в пригороде Лисичанска.

«Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина А.П. прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга», - сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие украинской армии оказались полностью блокированы в городе и уже сейчас начался полномасштабный штурм Лисичанска.

В конце недели подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина был окончательно освобожден Северодонецк. Территория завода «Азот» была взята под полный контроль. Радикалы не смогли превратить предприятие в новый Мариуполь. И главное - наши военнослужащие наконец-то получили возможность безопасно эвакуировать около 800 мирных жителей, которых националисты держали в заложниках на территории завода.

Сейчас ведется подготовка к самому масштабному за все время операции - Славянско-Краматорскому котлу. Наши войска подошли к Славянску с севера, уже освобождена дорога к городу со стороны Красного Лимана и начало полномасштабного наступления - вопрос ближайшего времени.

*Батальон «Айдар» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов