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МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское

20:06 25.06.2022
Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск освободила также населенные пункты Вороново и Сиротино.
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск полностью освободили города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С.В.Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», - заявил Конашенков.

Он также отметил, что в результате действий ВС РФ и НМ ЛНР удалось сорвать попытки превратить предприятие «Азот» в упорный очаг сопротивления - теперь оно контролируется военнослужащими Народной милиции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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