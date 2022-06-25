Хлеб от военных и обстрелы ВСУ: как живет Красный Лиман

В южной части Красного Лимана все еще очень неспокойно, и местные жители остро нуждаются в помощи военных.

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Больше месяца без хлеба, без света, без тишины - в сыром подвале. Сейчас здесь, в южной части Красного Лимана, и след ВСУ простыл, но в памяти Светланы, как вчера, ад.

«Они нас просто стирали с лица земли. Они даже говорили языком нашим "сравняем с землей, бегите"... Украина», - рассказала жительница Красного Лимана Светлана Кравченко.

Так сейчас живет Красный Лиман. В часы затишья между обстрелами люди выходят из подвалов приготовить еду на кострах, но далеко от убежищ не отходят. Военные ЛНР привозят продовольствие.

В машине стоит плотный вкусный запах свежего хлеба. Еще теплые буханки везут людям, которые вынуждены жить под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Бойцы ЛНР каждый такой выезд очень рискуют, потому что обстрелы могут начаться в любой момент. Но раздать людям хлеб важнее всего.

Пока бойцы раздают людям продукты, Наталья показывает нам бомбоубежище, которое стало домом для тех, у кого от собственного дома ничего не осталось.

«Здесь мы собственноручно кровати сооружали. Это все наше хозяйство.Здесь у нас и маленькие, и старенькие. Кушать готовим на улице», - обозначила жительница Красного Лимана Наталья.

В убежище Красного Лимана укрывается 25 детей и больше 100 взрослых. Люди ютятся в полной темноте большую часть дня, и лишь на пару часов генератор дает свет. На стенах детские рисунки, которые пришли вместе с гуманитарной помощью.

В таких условиях бойцы ЛНР по собственной инициативе пекут для жителей хлеб, чтобы помочь в непростой ситуации. Делается это в специальной полевой хлебопечке.

«В 2014 году мы столкнулись с такой проблемой в Луганске, когда не было воды, газа, света. Спасибо России, что завозила гуманитарную помощь. Теперь мы оказываем такую помощь», - объяснил военнослужащий НМ ЛНР Александр с позывным «Старшина».

Северная часть Красного Лимана относительно спокойна. Здесь ситуация иная, и хлеб пекут уже сами жители, но тоже - для других. К примеру, Ирина каждый день раздает выпечку бойцам Народной милиции. Так душа просит, говорит она.

«Спасибо ребятам, что освободили нас. Вот хоть чем-то хочу им помочь», - призналась она.

За такое желание Ирина уже расплачивалась в предыдущие годы. С самого зарождения Донецкой и Луганской народных республик она отправляла их жителям гуманитарную помощь. Из-за этого на Украине завели уголовное дело по статье «терроризм».

«Полгода я отсидела. Потом три с половиной условно дали. Спасибо адвокатам, - поделилась женщина.

В России родня, которая с самого начала освобождения города не знает, жива ли Ирина. Первый звонок из освобожденного Красного Лимана - звонит мать. Дочь на другом конце телефона передает радостные вести: «ребята из ВС РФ пришли, теперь мы - Россия».