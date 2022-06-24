«Мы тут выживали»: в Горском рассказали, как город жил под гнетом ВСУ

Жители города несколько месяцев сидели в бомбоубежищах без света, связи и воды.

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Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев пообщался с жителями города Горское, который был освобожден от украинских радикалов. Юрий Редюк - один из жителей - рассказал журналисту, как они жили под гнетом ВСУ.

«Никак. Мы тут выживали. Лучше у моей жены спросите. В бомбоубежище сидим: там 35 человек, пятеро детей. Три месяца кряду сидим - нет интернета, связи, воды, газа. Выживали, но выжили и будем жить... Беспредел. Лично я за Украину никогда не болел - отстойное государство», - рассказал Юрий.

Ранее житель города Горское Владимир Комаров рассказал телеканалу «Звезда», что ВСУ регулярно обстреливали дома из минометов - из района Карбонит. Жителям украинские военные говорили, что стрельба ведется с позиций ЛНР, но им никто не поверил.