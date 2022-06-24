МО РФ: соединения группировки войск «Центр» прорвали оборону ВСУ и блокировали Лисичанск с юга

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Соединения и воинские части группировки войск РФ «Центр» прорвали хорошо подготовленную оборону ВСУ и разгромили противника, в результате чего город Лисичанск был блокирован российским войсками с юга. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина А.П. прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга», - заявил Конашенков.

В течение пяти дней силы группировки освободили 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные - Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что единственная дорога из Северска в Лисичанск взята под контроль силами Народной милиции Луганской Народной Республики. Благодаря этому группировка ВСУ, насчитывающая 5-7 тысяч боевиков, сейчас отрезана от снабжения в Лисичанске.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов