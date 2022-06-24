МО РФ: Горское и Золотое освобождены российскими войсками и подразделениями НМ ЛНР

Южная группировка войск РФ под завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле».

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Населенные пункты Горской и Золотое были освобождены от ВСУ российским войсками и военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», - сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с пленными из «Горского» котла. Как ранее заявил Игорь Конашенков, из этой зоны окружения добровольно сложил оружие 41 военнослужащий противника.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов