В стране и мире Пять стадий принятия: как Запад реагирует на успех ответных мер России против санкций Федор Шеин Правительство России приняло на этой неделе эпохальные решения для ответа на западные санкции. Газ, золото, экспорт, рубли - все это Россия использовать, чтобы не только восстановиться от ограничений, но и совершить на Запад «экономическое контрнаступление». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: freepik.com, IMAGO, Christoph Reichwein, Globallookpress Читайте нас на: Западные страны под предводительством США развязали тотальную экономическую войну против России. Цель никто не скрывает - лишить нашу страну статуса субъекта мировой политики и получить полный контроль над ее ресурсами. Но как и во всех мировых войнах, России есть чем ответить на такую агрессию. Контрнаступление началось на газовом фронте. Владимир Путин объявил - с 1 апреля недружественные страны будут покупать российский газ за рубли. И это не шутка. «Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей – со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», - заявил президент. Новая схема оплаты выглядит так: страны-покупатели должны будут открыть валютные счета в Газпромбанке. На эти счета они будут переводить оплату за газ, и уже сам Газпромбанк будет продавать валюту на Московской бирже. И после этого полученные рубли будут переданы российским поставщикам. Россия не отказывается от своих обязательств - но доллары и евро Запад сейчас использует как оружие, а значит Россия должна себя обезопасить. «В ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла... Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили», - сказал Путин. Это не все ответные меры - президент России перевел расчеты за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли. Сейчас у российских авиакомпаний 515 бортов, которые принадлежат западным фирмам. Теперь наши авиакомпании смогут платить своим «партнерам» из недружественных стран в рублях через счета, открытые в российских банках. Владимир Путин предупредил - те страны, которые откажутся переходить на российскую валюту, заплатят за это своей экономикой и фактически принесут в жертву Вашингтону привычный образ жизни своих граждан. «Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену. Какой-то популизм наизнанку: людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок – и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной североатлантической солидарности», - заявил Путин. Европейцы реагируют словно по учебнику психологии, где перед принятием неизбежного идут гнев и отрицание. В начале недели Берлин, Париж, Вена, Варшава и другие страны заявили, что целиком откажутся от российского газа. А 30 марта Германия объявила о введении режима чрезвычайной экономии на своей территории - немцев призвали поменьше есть и выкрутить отопление на минимум. Дальше всех пошла Польша - там в минувшую среду заявили, что откажутся не только от газа из России, но и от нефти, и даже угля. Как поляки собираются выживать в таких условиях - Варшава пока не пояснила. «Если ты отказываешься от российского газа и тем самым можешь еще спровоцировать запрет на поставку российского угля, ты уходишь ну если не в XIX век, то близко к тому. Перебои с поставками электроэнергии. Подача по часам. Условно говоря, вы вернетесь к свечам и вы вернетесь к кострам, дровам и так далее», - заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поразмыслив о последствиях отказа от российского газа, европейцы к концу недели перешли к торгу. Премьер-министр Словакии заявляет, что страна не исключает перехода на рубли. Венгрия открытым текстом говорит, что не выживет без российского газа. Канцлер Австрии выступает против санкций на поставки нефти и газа из России, мол это ударит по его стране, а не по Москве. В Париже и Берлине тоже звучат голоса разума - без российского газа промышленность Европы встанет. «Это ввергнет экономику Германии в худший кризис со времен окончания Второй мировой войны. Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику? Уничтожить все то, что мы создавали десятилетиям? Я думаю, что подобные действия просто безответственны», - заявил глава нефтехимического концерна BASF Мартин Брудермюллер. К рублю как к новой международной валюте миру все же придется привыкать - его роль будет только расти. В минувший понедельник банк России фактически подвел золотой фундамент под российскую валюту. Теперь один грамм золота в российской финансовой системе стоит ровно пять тысяч рублей. От такого подхода США ушли почти полвека назад - президент Ричард Никсон в 1971 году запретил обмен доллара на золото. Теперь курс рубля определяют не международные спекулянты, а запасы российского золота. «Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавливают себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах. Россия обеспечивает свою валюту золотом. Так что, в отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о "полном доверии", рубль будет иметь реальную ценность», - заявил преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик. И вот теперь - углеводороды - за рубли, а рубли - защищены золотом. После таких новостей российская валюта всего за неделю отыграла все потери с начала спецоперации. 1 апреля доллар стоил всего 81 рубль - последний раз такой курс был еще 23 февраля. Признать, что глобальный план Запада по уничтожению российской экономики провалился, был вынужден даже премьер Польши Матеуш Моравецкий. «Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», - заявил Моравецкий. А ведь всего несколько месяцев назад чиновники из Международного Валютного Фонда уверяли, что мировой гегемонии доллара вообще ничто не способно повредить - мол, все риски просчитаны, а американская валюта надежна защищена ролью США на мировых рынках. Но теперь риторика изменилась даже в верхах МВФ. Мол, процесс замещения доллара действительно идет… но он медленный, а значит ничего страшного. Но тут, как говорится, главное начать. «Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна. Мы уже видим, что некоторые страны ведут переговоры о замене валюты, которую они используют для торговли. Впрочем, это очень медленный процесс, который занимает много времени. Пока доминирование доллара остается на прежнем уровне», - заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Отказаться от взаиморасчетов в долларах готовятся Россия и Индия. Москва и Нью-Дели готовятся перейти на рубли и рупии - это позволит защитить экономику обеих стран от западных ограничений. Одной из тем переговоров Сергея Лаврова в Индии стала перспектива создания новой системы платежей, альтернативной SWIFT, которая позволит вести расчеты в национальных валютах. Кроме того, стало известно, что платежные системы двух стран - «Мир» и Unified Payment - скоро тоже окажутся связаны, что облегчит торговлю. «Что касается использования рублей и рупий в торговых финансовых сделках, хотел бы напомнить, что много лет назад мы начали отходить в наших отношениях с Индией, Китаем и многими другими странами от использования долларов и евро, чтобы больше использовать национальную валюту... Это путь в обход искусственных препятствий, созданных незаконными односторонними санкциями Запада», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Не отстает и Пекин. МИД Китая на этой неделе заявил, что в ближайшее время допускает переход на оплату рублями за поставки топлива и товаров из России. Такой шаг очень ждут российские и китайские бизнесмены - платежи в национальных валютах намного более выгодны, чем привязка к доллару. Не нужно будет конвертировать рубли и юани несколько раз, теряя деньги. «При осуществлении взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование национальных денежных единиц в процессе экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты. Китайские компании планируют более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе», - заявили в китайском МИД. Наступает эра региональных валют. Тех, которые обеспечены не обещаниями США, а золотом и экономикой - своей и стран-партнеров. Они смогут защитить свои страны от надвигающегося глобального кризиса. По прогнозам ООН самые серьезные последствия ждут страны Запада. Европу и США ждет настоящий голод. Проблема нехватки продуктов нарастала последние три года, а теперь отсутствие российских углеводородов готово вбить последний гвоздь в крышку гроба европейской продуктовой безопасности. «Глобальные последствия нынешнего кризиса проявляются все острее. Многие страны уже борются с отсутствием продовольствия и экономической нестабильностью. Рост цен на продукты питания, топливо и удобрения уже ударил по нам и нанесет следующий удар в ближайшее время. Мы только начинаем ощущать масштабы этого кризиса. Мы все пострадаем», - заявила помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя. На Западе больше не будет дешевых бензина, керосина, и солярки - и цены на фермерские продукты в Европе резко пойдут вверх. Дешевой пшеницы и растительного масла на Западе тоже не будет. Россия ограничила экспорт в рамках антисанкций, а у Украины в этом году большие проблемы с посевной - а ведь именно эти две страны поставляли большую часть зерна и подсолнечного масла на мировые рынки. Дальше будет только хуже. «Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям, благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке. Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», - заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Супермаркеты в Европе уже вводят ограничения на продажу продуктов. Самые ходовые товары - мука, молоко и подсолнечное масло. В Италии продают не больше одной бутылки масла в одни руки. Из меню немецких ресторанов пропал картофель фри - подсолнечное масло стало слишком дорогим. Впрочем, Европа к голоду, можно сказать, готовилась - не зря же Европейский Союз разрешил употреблять в пищу мучных червей. Жарить их, теперь, правда, не получится - придется есть сырыми или вареными. Вашингтон пытается отсрочить кризис. В попытках снизить цены на бензин и недовольство собственных граждан президент США Джо Байден объявил о том, что США начинают высвобождать нефть из стратегического запаса - по одному миллиону баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. Эксперты уверяют, что этот шаг - показуха, которая никак не повлияет на реальные рынки. «Джо собирается растрачивать стратегические резервы, которые предназначены на случай угрозы национальной безопасности, а не в качестве инструмента его политических амбиций», - выражают недовольство американцы в эфире Fox News. Во всех своих бедах и в надвигающемся кризисе президент Соединенных Штатов продолжает винить Россию и лично Владимира Путина. Мол, Кремль использует энергоресурсы как оружие против других стран, и сейчас нужно назло Москве затянуть пояса. Но с каждым разом такие обвинения, а точнее оправдания собственной некомпетентности, звучат все более жалко. «Как я и говорил с самого начала, путинская война не проходит даром также и американцам, и их союзникам. Сегодня я хочу коснуться одного аспекта путинской войны, который сказывается и на американском народе: путинском повышении цен, которое американцы и их союзники ощущают, приезжая на бензоколонки», - заявил Байден. Якобы «Путинское» повышение цен произошло только после того, как Запад во главе с Вашингтоном первым ввел санкции против России. Теперь Европа и США лишь пожинают последствия своего неудачного решения. Это прекрасно понимают западные журналисты, которые теперь задают неудобные вопросы своим властям - как простым людям жить дальше, в голоде и холоде. «Стоимость отопления дома, принятия душа или приготовления пищи выросла до новых высот для миллионов людей в Великобритании в пятницу, когда цены на энергоносители для домашних хозяйств достигли рекордного уровня. Британцы вступили в борьбу против российского бизнеса - но для многих из них такой вклад непосилен», - пишет Bloomberg. Сами люди молчать тоже отказываются. В Лондоне проходят акции протеста против резкого роста цен на электричество и газ. А президент Франции Эммануэль Макрон уже успел лично оценить, как слепое следование за Вашингтоном влияет на настроение простых французов. «У меня была зарплата, которая мне позволяла жить достойно. Я мог откладывать деньги, мог поехать в отпуск. Сегодня это невозможно! Теперь я малоимущий работник! Вы говорите мне про Украину, но что если завтра Путин решит перекрыть нам газовый кран? Что тогда? Легко сказать: "Снизьте температуру в ваших домах на два-три градуса". Я это уже сделал, без ваших советов!», - возмущается президенту француз. Даже самым ярым противникам России становится очевидно, антироссийские санкции не работают. Уже понятно, что рубль, подкрепленный золотом, выстоял. Китай и Индия - мощнейшие экономики, фактически заняли сторону России. Европа - впервые в новейшей истории - столкнулась с угрозой голода. На этом фоне становится понятна истерика Джо Байдена в Варшаве на прошлой неделе. Американский президент приезжал не спасать Украину - он приезжал дать гарантии, что Европа и доллар переживут грядущий шторм. Только вот случай, судя по всему, уже стал негарантийным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика