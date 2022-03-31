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Минсельхоз ограничит вывоз семян подсолнечника из РФ

Елизавета Потейчук
15:19 31.03.2022
В министерстве предложили запретить вывоз семян рапса и подсолнечника до конца августа, а также ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота.
Минсельхоз ограничит вывоз семян подсолнечника из РФ
© Фото: Evguenii Matveev, Russian Look, Globallookpress
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В Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки. В ведомстве отметили, что данная мера нацелена на защиту внутреннего рынка и обеспечение потребностей предприятий переработки.

«В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Это влечет за собой риски значительного увеличения ее экспорта в ущерб потребностям внутреннего рынка», - говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

В министерстве добавили, что решение Мисельхоза содержит ряд инициатив таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Отмечается, что ведомство предложило ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн тонн) и шрота (700 тыс. тонн) с 15 апреля по 31 августа текущего года.

«Предусматривается, что они будут распределены между производителями по историческому принципу. Кроме того, планируется установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года», - подчеркивает Минсельхоз.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. В перечень могут войти удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

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