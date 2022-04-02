Премьер Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не действуют

По его мнению, это доказывает курс российской национальной валюты, вернувшийся на прежнее значение до начала специальной операции на Украине.

© Фото: Damian Burzykowski, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил неэффективность антироссийских санкций. По его мнению, это доказывает курс российской национальной валюты. Он сказал, что рубль вернулся на прежнее значение до начала специальной военной операции на Украине.

Моравецкий подытожил, что западные страны не получили желаемого результата в отношении России. Слова премьера Польши приводит РИА Новости.

«Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры западных стран желали», - сделал вывод Моравецкий.

Ранее Моравецкий заявил, что на сегодня нужно констатировать очередной европейский мейнстрим - русофобию. Он отметил, что это реальность, в которой приходится функционировать.

Моравецкий добавил, что польская сторона устанавливает определенные стандарты в этой области на фоне нынешней ситуации вокруг Украины.