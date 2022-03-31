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Путин заявил, что страны Запада должны открыть счета в банках РФ для оплаты газа

Алексей Курильченко
16:13 31.03.2022
Президент РФ отметил, что странам необходимо открыть счета в рублях.
Путин заявил, что страны Запада должны открыть счета в банках РФ для оплаты газа
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что если страны Запада хотят оплатит поставки российского газа, то им нужно открыть счета в банках РФ. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по авиационной отрасли.

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных - прим.ред.) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», - заявил прездиент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из вариантов оплаты за российский газ для стан Запада является конвертация средств в рубли через Газпромбанк. Таким образом он отреагировал на слова представителя кабмина ФРГ, которые заявил, что Германия будет использовать евро для оплаты, которые будут конвертироваться в рубли Гапромбанком.

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