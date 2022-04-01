В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новый центр силы: Лавров рассказал в Индии о мерах противодействия западному давлению

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
18:21 01.04.2022
В ходе визита в Индию глава МИД РФ рассказал об объединении РИК - Россия, Индия, Китай, - которое будет направлено на то, чтобы воспрепятствовать образованию однополярного мира во главе с США.
Новый центр силы: Лавров рассказал в Индии о мерах противодействия западному давлению
© Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Индия - одна из самых быстрорастущих экономик мира. Вторая по численности населения и третья по потреблению нефти и газа. В условиях западных санкций для России Индия становится еще более привлекательным рынком сбыта. Вне зависимости от экономической конъюнктуры - давний союзник и партнер. Россия закупает в Индии чай и лекарства и продает ей оружие - больше, чем кто-либо в мире. Но главное - наши страны объединяют схожие взгляды на проблемы международной безопасности. Речь, конечно, о ситуации на Украине. И в частности, о возможных переговорах президентов Зеленского и Владимира Путина.

«Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет каких-либо окончательно одобренных планов. Переговоры должны продолжиться. Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция. Там есть движения вперед в том числе в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой стороной, невозможности для Украины искать счастья в Северо-Атлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что теперь осознается как необходимость, равно как мы увидели гораздо большее понимание еще одной реальности - имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

После вопроса индийского журналиста Сергею Лаврову приходится вновь объяснять, в чем разница между специальной операцией, которую проводит Россия на Украине, и войной.

«Вы назвали их войной, что не соответствует действительности. Это специальная операция, которая проводится с максимальным вниманием к тому, чтобы избежать разрушений гражданских объектов. Задача - лишить киевский режим возможности предоставлять угрозу России», - ответил Лавров.

В условиях санкционного давления Запада и отказа отдельных стран от поставок российских энергоносителей их потоки могут быть перенаправлены в Азию. Но дело даже не в этой возможности, а в том, что в противовес позиции США и примкнувшей к ним Европы появляется фактически новый центр силы. Сергей Лавров даже дал ему название. РИК - сокращенно Россия, Индия и Китай.

«В Китае мы с моим коллегой министром иностранных дел Ваном И обсуждали в том числе и дальнейшую деятельность объединения РИК, и сегодня мы с господином Джейшанкаром говорили о том, как эту тройку развивать. Это особенно актуально, учитывая, что сейчас все три страны являются членами Совета Безопасности. Так что планов у нас немало», - сказал Лавров.

Для Сергея Лаврова это первая серия визитов в Азию с начала спецоперации на Украине. И второе посещение Индии за последние четыре месяца. Сюда он прибыл из Китая, где работал последние два дня. Первый пункт в Индии - переговоры с министром иностранных дел - проходит в доме приемов «Хайдарабад Хаус». Необычное здание в форме бабочки, построенное почти сто лет назад, сегодня служит для визитов зарубежных делегаций.

Вначале переговоры в узком составе, с участием лишь личного фотографа министра. А затем заседание в составе делегаций. Накануне с министром иностранных дел Индии встречалась глава британской дипломатии Лиз Трасс. Кроме этого, отговорить Индию от сотрудничества с Россией сюда приехал советник Джо Байдена Далип Сингх. Лаврова спрашивают, есть ли у него уверенность, что Индия не отступит под давлением Запада.

«У меня такая уверенность есть, безусловно, потому что это партнерство оно не зависит от каких-то конъюнктурных соображений. Взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение. Такую позицию занимают и многие другие важные серьезные страны, с которыми бесполезно таким языком разговаривать», - сказал Лавров.

Россия и Индия заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. Это дает уверенность, говорит Лавров, что твои деньги никто не украдет. Еще одна тема - так называемая культура отмены и набирающие популярность на Западе русофобские настроения.

«По сути дела, создан однополярный мир, вернее как, это все делается, чтобы воссоздать однополярный мир и провозгласить вот этот процесс борьбой демократий с автократией. Но когда эти демократии объединились в этом состоянии во главе с Вашингтоном, они сами в комплексе стали автократией на международной арене», - сказал Лавров.

В знак уважения и в качестве особого отношения к России Сергея Лаврова сегодня также принял лично премьер-министр Индии Нарендра Моди.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:05 Армия
Видео
МО РФ: никакого отношения к российским ВС нефтебаза под Белгородом не имеет
17:52 В стране и мире
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь МО РФ в эвакуации турецких граждан и судов с Украины
15:47 В стране и мире
Видео
Российские саперы с комплексом разминирования «Уран-6» прибыли в ЛНР
15:18 Армия
Видео
Басурин рассказал об уничтожении вертолетов с националистами под Мариуполем
14:39 В стране и мире
Видео
«Ребенок был мертвый»: сотрудница больницы в Мариуполе рассказала о фейке про реанимацию девочки
Популярное
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.