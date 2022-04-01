Новый центр силы: Лавров рассказал в Индии о мерах противодействия западному давлению

В ходе визита в Индию глава МИД РФ рассказал об объединении РИК - Россия, Индия, Китай, - которое будет направлено на то, чтобы воспрепятствовать образованию однополярного мира во главе с США.

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Индия - одна из самых быстрорастущих экономик мира. Вторая по численности населения и третья по потреблению нефти и газа. В условиях западных санкций для России Индия становится еще более привлекательным рынком сбыта. Вне зависимости от экономической конъюнктуры - давний союзник и партнер. Россия закупает в Индии чай и лекарства и продает ей оружие - больше, чем кто-либо в мире. Но главное - наши страны объединяют схожие взгляды на проблемы международной безопасности. Речь, конечно, о ситуации на Украине. И в частности, о возможных переговорах президентов Зеленского и Владимира Путина.

«Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет каких-либо окончательно одобренных планов. Переговоры должны продолжиться. Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция. Там есть движения вперед в том числе в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой стороной, невозможности для Украины искать счастья в Северо-Атлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что теперь осознается как необходимость, равно как мы увидели гораздо большее понимание еще одной реальности - имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

После вопроса индийского журналиста Сергею Лаврову приходится вновь объяснять, в чем разница между специальной операцией, которую проводит Россия на Украине, и войной.

«Вы назвали их войной, что не соответствует действительности. Это специальная операция, которая проводится с максимальным вниманием к тому, чтобы избежать разрушений гражданских объектов. Задача - лишить киевский режим возможности предоставлять угрозу России», - ответил Лавров.

В условиях санкционного давления Запада и отказа отдельных стран от поставок российских энергоносителей их потоки могут быть перенаправлены в Азию. Но дело даже не в этой возможности, а в том, что в противовес позиции США и примкнувшей к ним Европы появляется фактически новый центр силы. Сергей Лавров даже дал ему название. РИК - сокращенно Россия, Индия и Китай.

«В Китае мы с моим коллегой министром иностранных дел Ваном И обсуждали в том числе и дальнейшую деятельность объединения РИК, и сегодня мы с господином Джейшанкаром говорили о том, как эту тройку развивать. Это особенно актуально, учитывая, что сейчас все три страны являются членами Совета Безопасности. Так что планов у нас немало», - сказал Лавров.

Для Сергея Лаврова это первая серия визитов в Азию с начала спецоперации на Украине. И второе посещение Индии за последние четыре месяца. Сюда он прибыл из Китая, где работал последние два дня. Первый пункт в Индии - переговоры с министром иностранных дел - проходит в доме приемов «Хайдарабад Хаус». Необычное здание в форме бабочки, построенное почти сто лет назад, сегодня служит для визитов зарубежных делегаций.

Вначале переговоры в узком составе, с участием лишь личного фотографа министра. А затем заседание в составе делегаций. Накануне с министром иностранных дел Индии встречалась глава британской дипломатии Лиз Трасс. Кроме этого, отговорить Индию от сотрудничества с Россией сюда приехал советник Джо Байдена Далип Сингх. Лаврова спрашивают, есть ли у него уверенность, что Индия не отступит под давлением Запада.

«У меня такая уверенность есть, безусловно, потому что это партнерство оно не зависит от каких-то конъюнктурных соображений. Взвешенная позиция Индии, которая не подвержена влиянию в результате методов шантажа или диктата, конечно, вызывает у нас уважение. Такую позицию занимают и многие другие важные серьезные страны, с которыми бесполезно таким языком разговаривать», - сказал Лавров.

Россия и Индия заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. Это дает уверенность, говорит Лавров, что твои деньги никто не украдет. Еще одна тема - так называемая культура отмены и набирающие популярность на Западе русофобские настроения.

«По сути дела, создан однополярный мир, вернее как, это все делается, чтобы воссоздать однополярный мир и провозгласить вот этот процесс борьбой демократий с автократией. Но когда эти демократии объединились в этом состоянии во главе с Вашингтоном, они сами в комплексе стали автократией на международной арене», - сказал Лавров.

В знак уважения и в качестве особого отношения к России Сергея Лаврова сегодня также принял лично премьер-министр Индии Нарендра Моди.