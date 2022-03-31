Песков заявил о рассмотрении для Запада варианта оплаты газа через Газпромбанк

Ранее в Германии заявили о намерении рассчитываться с Россией за газ в евро через банк «Газпрома».

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Одним из вариантов оплаты за российский газ является конвертация средств в рубли через Газпромбанк. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. Он ранее заявлял, что рассчитываться за газ Германия будет исключительно в евро, а деньги будут конвертироваться Газпромбанком.

«Рассматривается (вариант. - Прим. ред.). Это касается всех недружественных стран», - заявил Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику Максиму Орешкину связаться с немецким коллегой для разъяснения ему механизма оплаты газа за рубли. Песков добавил, что накануне вечером помощники президентов связались между собой и Орешкин «абсолютно предметно» объяснил Кукису, как видится дальнейшая работа.