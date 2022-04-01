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Путин разрешил авиакомпаниям платить за лизинг самолетов в рублях

Алексей Курильченко
14:03 01.04.2022
Согласно указу президента, правительственной комиссии предоставляется право выдавать разрешения на выплаты иностранным кредиторам.
Путин разрешил авиакомпаниям платить за лизинг самолетов в рублях
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским авиакомпаниям расплачиваться за лизинг самолетов в рублях через счета в банках РФ. Согласно тексту указа, обязательства по уплате признаются исполненными путем перечисления средств на счет общества-резидента в российском банке.

Также указ предусматривает, что правительству РФ предоставляются полномочия определять иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. Правительственной комиссии предоставляется право выдавать разрешения на выплаты иностранным кредиторам.

Ранее Путин на совещании по развитию авиастроения заявил, что западные страны обманули РФ, прекратив лизинг самолетов. Это, по словам главы государства, произошло несмотря на то, что российские авиакомпании полностью выполняли действующие договоры.

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