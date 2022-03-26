Господство в воздухе и высокоточные удары: какие итоги первого этапа спецоперации на Украине подвели в МО РФ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Специальная военная операция по защите Донбасса проводится строго по утвержденному плану. Основные задачи первого этапа выполнены. В Минобороны подвели предварительные итоги спустя месяц после начала операции.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет военного флота, боевой авиации и противовоздушной обороны. Всего за двое суток после начала спецоперации наши летчики завоевали полное господство в воздухе. Наше современное оружие показало высокую надежность. В том числе, гиперзвуковые комплексы «Кинжал», которые впервые применили в боевых условиях, а также крылатые ракеты «Калибр», показавшие высочайшую точность поражения целей.

«Демилитаризация Украины достигается как нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам, складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника. В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны. Нанесено поражение 16-ти основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ. Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 миллиона 54 тысяч тонн боеприпасов. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2 тысяч 416 танков и других боевых бронированных машин уничтожена 1 тысяча 587 единиц; из 1 тысячи 509 орудий полевой артиллерии и минометов - 636 единиц; из 535 РСЗО - 163; из 152 самолетов - 112, из 149 вертолетов - 75; из 36 БПЛА "Байрактар ТБ2" - 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" - 148; из 300 РЛС различного назначения - 117. ВСУ продолжают неизбирательно применять оружие повышенного могущества по городам Донбасса. Примером тому являются удары ракетным комплексом "Точка-У" по мирному населению Донецка и Макеевки. В связи с этим они являются первоочередными целями», - рассказал на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Тактика применения высокоточного оружия полностью себя оправдала. Украинская армия несет огромные потери не только в технике, но и в живой силе. Киевский режим объявил новую волну мобилизации, под ружье ставят резервистов и даже пожилых старше 60 лет, естественно, без должной подготовки они обречены на гибель.

«Существенные потери понесли все 24 соединения сухопутных войск, существовавших до начала операции. Организованных резервов у Украины не осталось. Потери восполняются за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь. На момент начала специальной военной операции, Вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные, и около 16 тысяч - санитарные», - отметил Рудской.

Демилитаризация Украины с первых часов спецоперации предполагала нанесение ударов по оборонным предприятиям, которые выпускали или ремонтировали технику. Также среди приоритетных целей оказались склады топлива и боеприпасов. За месяц уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых было около 70% всех запасов военной техники Украины.

«В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские Вооруженные силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения. На данный момент крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса, осуществлявших ремонт 68% вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий. Российское современное вооружение показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения. Подчеркну, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки. В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск. Еще одним примером безрассудства является минирование подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, где установлено свыше 400 якорных мин устаревших типов. Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря, что создает реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов», - пояснил Рудской.

Спецоперация проводится по строгому плану, разработанным Генштабом. Хотя, стоит отметить, что изначально планировалось два варианта действий.

«Первый - ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой "операции объединенных сил". Поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации. Ход операции подтвердил правильность данного решения. Она проводится Генеральным штабом в строгом соответствии с утвержденным планом. Задачи выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения», - подчеркнул Рудской.

Второй вариант спецоперации показывает, что он выбран правильно. В результате российскими войсками заблокированы крупнейшие города - Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Это лишает противника возможности маневра и переброски подкрепления в Донбасс.

«Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только сковывать их силы и не дают им возможности усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР. Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения», - добавил Рудской.

Часто среди трофейного оружия попадаются иностранные образцы. Страны Запада уже поставили Киеву 109 орудий полевой артиллерии, 3800 разных ракетных комплексов, среди них американские «Джавелин», немецкие ручные гранатометы «Панцерфауст - 3», зенитные «Стингер» и «Игла».

«Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок - не поддержать Украину, а втянуть ее в длительный военный конфликт «до последнего украинца». Внимательно отслеживаем заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить самолеты и системы ПВО Украине. В случае реализации - без внимания не оставим. Также мы слышим заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом», - предупредил Рудской.

Попытки Киева создать из наемников иностранный легион провалилась - новых желающих за деньги повоевать за Украину за последнюю неделю не нашлось. Этому во многом поспособствовало российское высокоточное оружие. Удар по Яворовскому полигону западные охотники за головами забудут нескоро.

«С подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться. Сегодня численность иностранных наемников снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков. Замечу, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наемника. Наоборот, наблюдается их отток. За неделю на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков, надеюсь, что без "Стингеров" и "Джавелинов"», - сказал Рудской.

Уже освобождены значительные территории ЛНР и ДНР, под контролем 276 населенных пунктов ранее находившихся у нацбатов и ВСУ. Подразделениями Народной милиции ЛНР освобождено уже 93% территории республики. Силы ДНР взяли под контроль 54%. Продолжается освобождение города Мариуполь.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с Народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка. К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения. Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя: поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», - отметил Рудской.

Из-за отказа Киева исполнять Минские соглашения помочь ДНР и ЛНР можно было только военным путем. Минобороны захватило секретные документы 4-й бригады Национальной гвардии Украины. Они однозначно доказывают, что Киев собирался начать силовой захват Донбасса со дня на день.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе. Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" на Донбассе. Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением. На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов», - рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Во всех городах организуются гуманитарные коридоры для выхода населения из района боевых действий, а также поддерживается их безопасность. В ожидании неминуемого конца украинская сторона продолжает обстрелы гуманитарных колонн. Их только за неделю зафиксировано 17. Били по мирным гражданам, которые пытались уйти от неонацистов по гумкоридорам. Цинично обстреливаются колонны беженцев из Мариуполя.

«В условиях жесткого противодействия официальных властей Украины с начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 419 тысяч 736 человек, из которых 88 тысяч 373 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 49 тысяч 362 единиц личного автомобильного транспорта. Без какого-либо участия украинской стороны оказана помощь в эвакуации 9 тысячам обратившимся за помощью иностранным гражданам», - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Это первый этап российской спецоперации на Украине, и проходит он по всем результатам, как и планировался. Вооруженные силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим.