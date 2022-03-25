МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что осуществляется поражение полевых складов вооружения и горюче-смазочных материалов Украины. На сегодня уничтожено 32 таких объекта - 61% от общего количества.

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В Минобороны России заявили о почти полной остановке снабжения ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием. Об этом сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием», - заявил Рудской.

Он добавил, что осуществляется поражение полевых складов вооружения и горюче-смазочных материалов Украины. На сегодня, по словам Рудского, уничтожено 32 таких объекта - 61% от общего количества.

Также он заявил об уничтожении более половины украинских танков и боевых машин.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов