Численность наемников на Украине снижается, чему способствуют удары по центрам их подготовки, добавили в Минобороны.

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С подачи официального украинского руководства страна стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Численность иностранных наемников на Украине снижается, этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков», - сказал Рудской.

Рудской заметил, что за последние семь суток на Украину не прибыл ни один иностранный наемник.

«За неделю на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков, надеюсь, что без "Стингеров" и "Джавелинов"», - выразил надежду Сергей Рудской.

По его словам, предыдущий опыт показал, что сложное оружие вроде ПЗРК или ПТРУ быстро растекается по всему свету вместе с наемниками, которые возвращаются домой.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины под Житомиром. В результате точного ракетного удара был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструкторы и наемники. Также выведена из строя военная инфраструктура и боевая техника центра.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов