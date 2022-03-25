МО РФ: Украина продолжает обстрелы гумколонн и попытки переложить ответственность на РФ

Так, по данным российского оборонного ведомства, только на текущей неделе зафиксировано 17 обстрелов мирных граждан, следовавших по гуманитарным коридорам.

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Украина продолжает обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность на РФ. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«С украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск», - сказал Мизинцев.

Так, по данным российского оборонного ведомства, только на текущей неделе зафиксировано 17 обстрелов мирных граждан, следовавших по гуманитарным коридорам, в том числе обстрел колонны беженцев из Мариуполя.

Вырвавшиеся из Мариуполя люди рассказывают, как боевики запрещенных националистических батальонов расстреливали автомобили, чтобы как можно меньше людей смогли покинуть город.

Житель Мариуполя Сергей рассказал корреспонденту «Звезды», что со стороны украинских националистов шел целенаправленный обстрел мирного населения.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов